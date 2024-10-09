Fenerbahçe, Real Madrid’de forma şansı bulamayan Arda Güler’i Ocak ayında kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Real Madrid’de beklediği süreyi bulamayan genç yetenek Arda Güler’i Ocak ayında kiralık olarak geri getirmek için harekete geçiyor. İspanyol basınından AS’in haberine göre, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, eski oyuncusu Arda'nın durumunu yakından takip ediyor ve genç yıldızın kiralık olarak takıma dönmesi için fırsat kolluyor.

Fenerbahçe, Real Madrid yönetimi ile görüşmelere başlamak için hazır durumda. Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco’nun, Real Madrid ile bu konuda resmi temaslara başlaması bekleniyor.

EURO 2024'te parlamıştı

İspanyol devinin Arda'yı satma gibi bir niyeti olmasa da, oyuncunun daha fazla forma şansı bulması için kiralık bir anlaşma yapma ihtimalleri göz önünde bulunduruluyor.

Arda Güler, Euro 2024’te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmesine rağmen, Carlo Ancelotti yönetiminde düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Real Madrid, yaz transfer döneminde Arda'Yı kiralamak istememişti, ancak mevcut koşullar göz önüne alındığında Ocak ayında bir kiralık transferine izin verip vermeyecekleri merak konusu.