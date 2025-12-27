Fenerbahçe aradığı orta sahayı İtalya'da buldu

Fenerbahçe yönetimi, Sadettin Saran liderliğinde takımın ihtiyaç duyduğu mevkiler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, devre arası transfer dönemi yaklaşırken orta saha takviyesi için rotasını İtalya’ya çevirmiş durumda.

Spormediaset’in haberine göre Fenerbahçe, Davide Frattesi için temaslara başladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü Inter tarafından yeni sezon planlamasında öncelikli isimler arasında görülmezken, Juventus’un da transfer gündeminde yer alıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, yaklaşık 40 milyon euroluk bir bütçe ayıran Fenerbahçe yönetimi, Frattesi için Inter’e cazip bir teklif sundu. Sarı lacivertliler, yüksek bonservis bedeli ödemek istemediği için transferi kiralama ve satın alma opsiyonu formülüyle bitirmeyi hedefliyor.

Inter’in şartı net

Inter cephesi ise opsiyonlu kiralama fikrine tamamen kapalı değil. Ancak İtalyan kulübünün, transferin gerçekleşmesi için satın alma opsiyonunun zorunlu olmasında ısrarcı olduğu belirtiliyor. Bu şart, görüşmelerin seyrini belirleyecek en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Davide Frattesi’nin transfere bakışı ise süreci zorlaştıran bir diğer unsur. İtalyan oyuncunun, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda Gennaro Gattuso’nun gözü önünde olmayı tercih ettiği ve bu nedenle İtalya dışına çıkmaya şu aşamada sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, Frattesi’nin kararını değiştirmek adına temaslarını sürdürüp sürdürmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertliler, orta saha için alternatif isimleri de gündemde tutarak transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.