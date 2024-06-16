Yeni sezon öncesi yıldız bir santrfor takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de öne çıkan üç aday belli oldu.

Yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açmaya hazırlanan Fenerbahçe’de bir numaralı gündem maddesi santrfor transferi olurken, İtalya’dan sarı-lacivertli takımın bu arayışına yönelik bir iddia geldi. İtalyan basınından Corriere della Serra’da yer alan haberde Fenerbahçe’nin Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata için Roma ile yarıştığı ifade edildi.

Habere göre Morata’yı geçen sezon Roma’ya transfer etmek isteyen Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra da İspanyol golcüyü kadroya dahil etmek için çalışmalara başladı. Morata’nın sözleşmesinde 12 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunurken, Roma yönetimi de bu bedeli finanse etmek için Tammy Abraham’ı Premier Lig’e satmaya çalışıyor.

Alternatifler Beto ve Deniz Undav

Morata’yı 18 yaşında Real Madrid’de A takım kadrosuna dahil eden isim olan Mourinho, 31 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe ve Roma’nın yanı sıra daha önce çalıştığı Chelsea ve Manchester United’a da transfer etmek istemiş ancak yıldız oyuncuyla o dönemlerde bir buluşma gerçekleştirememişti. Geçen sezon Atletico formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Morata, bu maçlarda 21 gol atmıştı.

Öte yandan Morata transferinin gerçekleşmeme ihtimali doğrultusunda alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi Everton’dan Beto ve Stuttgart forması giyen Türk asıllı golcü Deniz Undav ile temas kurdu. Beto geçen sezon 30 Premier Lig maçında 3 gol atarken, Deniz ise Stuttgart’ta iyi bir sezon geçirmiş ve 18 gol, 9 asistle oynamıştı.