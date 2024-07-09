EURO 2024'ün en akılda kalan isimlerinden biri olan Merih Demiral Türk futboluna Fenerbahçe formasıyla dönmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumu Merih Demiral hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. AFC4NET'te yer alan habere göre Merih'in kulübü Al-Ahli, oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmelere başlamasına izin verdi. Haberde, kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği de ifade edildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişti

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları da giyen Merih Demiral, geçen sezonun başında transfer olduğu Al-Ahli'nin forması ile toplamda çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. A Milli Takım formasını da 48 kez sırtına geçiren 26 yaşındaki stoper, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Özellikle Juventus'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Merih, daha sonra Atalanta'ya transfer olmuştu. Son olarak Al-Ahli'ye transfer olan başarılı stoper, burada da performansıyla adından söz ettirdi.

Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye olası transferi, sarı-lacivertli kulübün savunma hattını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Tecrübeli stoperin geri dönüşü, Fenerbahçe taraftarları arasında da büyük heyecan yaratıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Merih'in hem ligde hem de Avrupa'da önemli katkılar sağlaması bekleniyor.