Fenerbahçe 8.5 milyon euro ödeyeceği yeni sağ bekini İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayınca sağ bek transferinde rotasını Sırp oyuncu Ognjen Mimovic'e çevirdi.

Sarı-lacivertliler, Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşme konusunda uzlaşma sağlayamayınca alternatif isimlere yöneldi ve Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic için girişimlerini hızlandırdı.

Sırp basınından Sportklub'un haberine göre, Fenerbahçe 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in transferini tamamladı. Haberde, Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'e transfer olmaya hazırlanan genç oyuncunun, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle birlikte rotasını İstanbul’a çevirdiği belirtildi.

4.5 yıllık sözleşme, 8.5 milyon euro bonservis

Fenerbahçe'nin, Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ifade edilirken, transferin detayları da ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve ayrıca sonraki satıştan yüzde 10-15 oranında bir pay vereceği bildirildi.

Mimovic'in performansı

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan genç sağ bek, 1347 dakika sahada kaldı. Mimovic, bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.