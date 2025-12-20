Fenerbahçe 40 milyon euroluk dünyaca ünlü kanat oyuncusu için harekete geçti

Devre arası transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray’ın radarında bulunan Ademola Lookman için resmi temaslara başladı.

A Spor’da yer alan habere göre, İtalya’da bulunan Fenerbahçe kurmayları, Nijeryalı yıldızın menajeriyle doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki kanat forvet için çift haneli bir maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Lookman ayrılmak istiyor

Haberde, Lookman’ın Atalanta’da mutlu olmadığı ve ayrılmaya sıcak baktığı vurgulanırken, Fenerbahçe’nin transferi bitirmek için İtalyan kulübünü ikna etmeye yönelik temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Her iki kanatta ve santrfor arkasında oynayabilen Lookman, bu sezon 16 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Serie A ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun Transfermarkt’a göre güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kariyerinde Charlton, Everton, Fulham ve Leipzig formaları da giyen 28 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile 35 maçta 8 gol kaydetti.