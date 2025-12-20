Ademola Lookman AtalantaGetty Images
Uğur Aktan

Fenerbahçe 40 milyon euroluk dünyaca ünlü kanat oyuncusu için harekete geçti

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun menajeriyle görüşerek çift haneli maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Devre arası transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray’ın radarında bulunan Ademola Lookman için resmi temaslara başladı.

A Spor’da yer alan habere göre, İtalya’da bulunan Fenerbahçe kurmayları, Nijeryalı yıldızın menajeriyle doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki kanat forvet için çift haneli bir maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Lookman ayrılmak istiyor

Haberde, Lookman’ın Atalanta’da mutlu olmadığı ve ayrılmaya sıcak baktığı vurgulanırken, Fenerbahçe’nin transferi bitirmek için İtalyan kulübünü ikna etmeye yönelik temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Her iki kanatta ve santrfor arkasında oynayabilen Lookman, bu sezon 16 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Serie A ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun Transfermarkt’a göre güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kariyerinde Charlton, Everton, Fulham ve Leipzig formaları da giyen 28 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile 35 maçta 8 gol kaydetti.

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Türkiye Kupası
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Beşiktaş crest
Beşiktaş
BJK
Reklam

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0