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Thomas Berenbruch BeelenImago
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FC Utrecht harekete geçti ve Inter’den bir oyuncuyu Eredivisie’ye transfer etti

Transfers
FC Utrecht
Inter
T. Berenbruch

Voetbal International’ın haberine göre, Thomas Berenbruch Inter’den FC Utrecht’e transfer oluyor. Milano doğumlu 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, yakında Stadion Galgenwaard’da sözleşme imzalayacak.

Berenbruch'un Inter ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre, Alman asıllı İtalyan oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 1 milyon euro.

Berenbruch, şu ana kadar Inter'in A takımında sadece iki kez forma giydi. İki sezon önce, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Feyenoord karşısında ilk kez sahaya çıktı.

Utrecht’in Berenbruch için ne kadar ödeyeceği henüz belli değil. Teknik direktör Jordy Zuidam yoğun bir dönem geçiriyor, zira Cuma öğleden sonra Excelsior’dan Arthur Zagré de Domstad’da üç sezonluk sözleşme imzalayacak.

Zagré ve Berenbruch, yeni teknik direktör Anthony Correia’nın kadrosuna kısa süre içinde katılacak. Kevin Paredes, Guus Offerhaus, Ferdinand Pohl, Jamie Schuldes ve Emmanuel Chigozie Owen ise daha önce kadroya katılmıştı.

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Ayrıca, kiralık olarak forma giyen Ángel Alarcón, FC Porto’dan kalıcı olarak transfer edildi. Berenbruch, Feyenoord’a geri dönen Gjivai Zechiël’in boşluğunu dolduracak.

Zagré, Souffian El Karouani’nin yerini alacak. El Karouani, Suudi Arabistan’daki Al-Qadsiah ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

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