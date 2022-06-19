Bir dönemin en popüler golcülerinden biri olan Asprilla, Parma'da oynadığı döneme değinirken, Nevio Scala ile girdiği ilginç diyaloğu da paylaştı.

Parma'nın hem Serie A'da hem de Avrupa kupalarında fırtına gibi estiği yıllarda İtalyan ekibinin formasını giyen Kolombiyalı forvet Faustino Asprilla, bu takımda forma giydiği dönemi değerlendirirken, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Nevio Scala ile yaşadığı anlaşmazlığa da değindi ve Scala ile yaşadığı problemi dile getirdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Asprilla, kariyerinin en iyi dönemini Parma'da geçirdiğini ve bu takımla Coppa Italia ile Avrupa Süper Kupası'nı kazanmak gibi önemli başarılara imza attığının altını çizdi. Takım arkadaşlarının kalitesine de vurgu yapan Asprilla, teknik direktörlerin kendisinden taleplerini, kendisinin istediği gibi yaptığını söyledi.

Ne söylendi?

"Scala ile çalışırken onun isteklerini onun istedikleri gibi yapmadım. Kurallara göre oynamadım.

"Bir gün antrenmanda koşmamı istediğinde ona Forrest Gump olmadığımı söyledim. Futbol benim için her zaman bir eğlenceydi. Bana göre bir eğlencede kural ve strateji olmamalıydı. Bazı hareketlerimin her zaman hoş karşılanmadığını biliyorum.

"Ocak 1995'te yeni yıla yıla girerken havaya dört veya beş kez ateş ettim ve polisler tarafından karakola götürüldüm. Kefalet bedelimi Parma yöneticileri ödedi çünkü Pazar günü oynanacak Juventus maçında sahada olmam gerekiyordu.

Premier Lig'de de oynadı

Parma formasıyla iki kez UEFA Kupası ve birer kez Kupa Galipleri Kupası ile Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Asprilla, Premier Lig'de Newcastle United forması da giymişti. Newcastle'ın 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 3-2 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan Asprilla, Alan Shearer ve Jon Dahl Tomasson gibi oyunculardan oluşan Newcastle hücum hattının en değerli parçalarından biri olmuştu.

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