Fatih Terim: VAR da benim yok da benim

Galatasaray antrenmanında teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerini güldürdü.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş ile aradaki puan farkını açmamak adına mutlak galibiyeti hedefliyor.

Antrenmanlarda kaleciden başlayan ataklar üzerine takımı çalıştıran Fatih Terim öğrencilerini de kahkahaya boğdu.

Fatih Terim ne söyledi?

Sabah'tan Turgut Doğan'ın haberine göre; Galatasaray idmanında yaşanan bir pozisyonun ardından Fatih Terim esprili cevabıyla futbolcuları güldürdü.

Oyuncular yaşanan pozisyonda, "Hocam VAR'a bakalım" dedi.

Fatih Terim'in yanıtı ise net oldu. "VAR da benim yok da benim"

Galatasaray'ın maç fikstürü

34. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, 17 Nisan'da İzmir ekibi Göztepe'nin konuğu olacak.

Ayrıca Galatasaray 21 Nisan'da Trabzonspor'u misafir edecek, 24 Nisan'da ise Antalya yolcusu olacak.

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