Fatih Terim: Şu anki halimizle bizden iyilerdi

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, rakiplerinin kendilerinden iyi bir takım olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta 5-1 yenildiği PSV Eindhoven'ı İstanbul'da ağırlayan Galatasaray rakibine 2-1 yenilerek kupaya veda ederken; maç sonunda Fatih Terim PSV'nin kendilerinden iyi bir takım olduğunu belirtti.

"Kazanmak isterdik ama bazen gerçekleri kabul etmek gerek. Şu anki halimizle bizden iyilerdi."

İlk 35 dakikadaki oyundan memnun olduğunu dile getiren Terim, ilk defa tam anlamıyla baskı deneyip başarılı olduklarını söyledi.

"Ama pozisyon vermeden gol yemede de başarılı olduk. Bir de taçtan gol yedik. Pozisyon vermeden 1-0'la girdik. Biz de çok pozisyon bulamadık. Kaybettiğimiz toplara iyi reaksiyon verdik. Taçtan yedik, demek konsantrasyon eksiğimiz var."

Diagne kararı

Fatih Terim, kadroyla ilgili kararları son güne kadar vereceklerini belirtirken Diagne için de henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.

"Her maç bizim için 7 Eylül'e kadar önemli. Hem bazı oyuncular için karar vereceğiz, hem de yeni arkadaşlarla çok çalışarak iyi futbol oynayan takım haline geleceğiz. Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama şu an oyuncumuz."

Van Aanholt hariç yeni oyuncular UEFA'ya hazır

UEFA'da St. Johnstone ile oynayacakları maçlara da değinen Terim; "UEFA da değişik olacak. Yarın öğlene kadar listeyi vermek zorundayız. Yeni oyuncular hazır. Patrick van Aanholt, EURO 2020'den sonra idman yapmadığını söyledi. Hazır edebildiğimiz kadar oyuncularımızı hazır edeceğiz ve oynatacağız." dedi.

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