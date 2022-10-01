Terim, daha önce Maradona'nın da aldığı ödüle layık görülen isimler arasında.

Galatasaray ve A Millî Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, takım çalıştırmamasına rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.

Tecrübeli hoca, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görüldü.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in bu yılki "Altın Ayak Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olduğu belirtildi.

Ne söylendi?

Yayımlanan metinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu ve futbol dünyasının referans noktası Fatih Terim, bu önemli ödülü 21 Aralık 2022'de Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'un ev sahipliğinde düzenlenecek Şampiyonlar Ödül Töreni'nde alacak.

2003'ten bu yana verilen ödül kapsamında tecrübeli teknik direktörün ayak izine, Monako Prensliği'nin meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer verileceği kaydedildi.

Ödülü daha önce kimler aldı?

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden "Altın Ayak"ın efsaneler kategorisine seçilenler arasında Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer ve Pele gibi isimler bulunuyor.

"Altın Ayak" ödülü, efsanelerin yanı sıra aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş ve üzeri oyunculara da veriliyor.