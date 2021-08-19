Fatih Terim: Gedson'un önceliği Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı kırmızılıların teknik patronu, Randers ile 1-1 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

“Kazanmak isterdik, ama herhalde biraz da yorgunluğumuz çıktı ortaya. Üst üste üç deplasman, seyahatleri de düşününce hiç kolay değil.”

Terim, Marcao’nun cezasının maç esnasında açıklanmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

"Marcao'nun cezasının açıklanma saati için ne düşündüklerini bilemem. Yarın başkanın basın toplantısı var, gerekenleri söyleyecektir."

“Sekiz maçlık bir ceza, bunun açıklanma zamanının üzerinde durmayalım. Beşte olmuş, altıda olmuş, maçtan önce olmuş, maç anında olmuş...”

"Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğine şüphem yok"

Transfer konusunda izledikleri politikayı açıklayan Terim, Eylül ayına kadar kadroyu genişletmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

"Bazı eksiklerimiz var. Genç oyuncular alıyoruz, gençleşiyoruz, çok doğru bir hareket, ama bazı yerlerde eksiklerimiz var. Daha doğru yerlere transfer yapacağız, genişlememiz lazım."

“O yüzden Eylül ayını işaret ediyorum. Spesifik olarak şunu alacağız demiyorum. O tarihe kadar gerekeni yapacağız. Gedson’u sadece biz değil, başkaları da istiyor, ama şu an için Benfica’nın vermeyeceğini düşünüyoruz.”

“Transfer söz konusu olursa Gedson’un Galatasaray’ı tercih edeceğine şüphem yok. Benfica fikrini değiştirirse biz hazırız, bunu onlar da biliyor. Türkiye’den Gedson’a birçok teklif olduğunu biliyoruz.”

“Biz üç kupada ilerleyeceksek, oynayan da alternatif de birbirine yakın olmalı. Bazı mevkilerimizde bu sorun var. Yaptığımız transferlere göre elimizdeki oyunculara başka pozisyonlarda görev verebiliriz. Elimizde bu tip esnek oyuncular var.”

"Arda fedakarlık yaptı"

Maç içinde bir sakatlık yaşayan Arda Turan, oyuna dönmek istemiş, ama Fatih Terim'in direktifiyle kenarda kalmıştı. Değişiklik hakkı dolan Galatasaray bu nedenle maçı 10 kişi tamamladı. Terim, Arda'nın durumuna da açıklık getirdi.

“Arda’nın durumunu yarın MR’dan sonra göreceğiz. O fedakarlık yaparak girmek istedi, ama o istek bazen oyuncuya daha fazla zarar verebilir. Doktorla konuşup çıkmasını istedim.”

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