Fatih Terim Eylül'de aldı, Ekim'de biletini kesti!

Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç oyuncu ile yolları ayırma kararı aldı.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Fatih Terim'in gidecek oyunculara ilişkin sürpriz bir karar aldığı öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Portekiz'in Famaliçao takımından bir yıllığına kiralanan genç oyuncunun Terim'in beklentilerine cevap veremediği kaydedilirken, sadece bir maça 11'de başlayan Assunçao ile yolların Ocak ayında ayrılacağı kaydedildi.

Assunçao'un biletinin kesilmesinde ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasındaki kötü futbolu da etkili oldu.

Gedson ve Elneny listede

Terim'in Assunçao'yu fiziksel olarak yetersiz bulduğu öne sürülürken, Galatasaray'ın devre arasında bu bölgeye farklı bir takviye arayışında olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın önceliğinin Gedson Fernandes olduğu kaydedilirken, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mohamed Elneny de alternatifler arasında.

Son iki sezondur Portekiz'de düzenli oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu transfer olduğu günden bu yana bir maçta 11'de forma giydiği Galatasaray'da 135 dakika sahada kalmıştı. 21 yaşındaki oyuncunun devre arasında Famaliçao'ya dönerek, sezonu bir kez daha Portekiz Ligi'nde forma giyerek tamamlaması bekleniyor.

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