Adana'da akrabaları bulunan Fatih Terim, korkunç depremlerle ilgili yorumda bulundu ve bölgedeki son durumu anlattı.

Türkiye'de son dönemde üst üste yaşanan depremler acı bir şekilde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Artçı depremlerin şiddetli bir şekilde yaşandığı bölgede olağanüstü durum devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ülkenin yaşadığı trajediyle alakalı konuştu.

Adana'da akrabaları olduğu bilinen tecrübeli hoca, İtalyan basınına konuyla ilgili demeç verdi.

Ne söylendi?

Notizie'ye konuşan Terim, bölgedeki son durum ve yakınlarıyla ilgili şunları söyledi: "Öğleden sonra iki sarsıntı daha oldu. Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi. Onunla az önce telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi.

"İstanbul'da yaşıyorum. Burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile... Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim. Sürekli iletişim halindeyiz.

"Maalesef hayat böyle. Akdeniz bölgesinde olaydan etkilenen tüm insanlar adına çok üzülüyorum. Bugün bu diğer kötü haber geldi."

Fatih Terim'i ne bekliyor?

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim, bir süredir dinleniyor.

Şayet A Millî Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri'nde bir başarısızlık yaşarsa tecrübeli teknik adam, koltuk için yeniden pole pozisyonunda olabilir.