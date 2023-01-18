Senegalli santrfor, kupada oynanan son 16 turu mücadelesinin son anlarında çileden çıktı.

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne, İstanbul Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde bir hayli sinirlendi.

Çaiçara'nın kaçırdığı penaltının tekrar edilmesine yönelik kararın ardından Senegalli yıldız, tüm takımı soyunma odasına yönlendirdi.

Bu esnada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu arasında bir tartışma da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Karagümrük takımı, maçın ardından soyunma odasında hakem Mert Güzenge'yi alkışlarla protesto etti.

Başakşehir, çeyrek finale nasıl yükseldi?

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada ev sahibi Karagümrük, 68. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle öne geçti. 71'de Levent Mercan kendi ağlarını havalandırdı ve skora denge geldi

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında Kerim Frei, 115. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi.

120+1'de ise Deniz Türüç penaltıdan ağları havalandırarak karşılaşmayı penaltılara taşıdı. Başakşehir, penaltılarda rakibini 5-3 mağlup etmeyi başardı.

Diagne ve arkadaşlarını çok sinirlendiren olay ise son penaltıdan önce geldi. Çaiçara'nın penaltısını Viviano kurtardı ancak VAR'dan gelen uyarıda Viviano'nun penaltı esnasında çizginin önüne çıktığı tespit edildi.

Bu penaltının tekrarlanma kararı esnasında Karagümrük yedek kulübesi adeta sinirden öfkeye döndü.

Çaiçara, tekrarlanan penaltıda hata yapmadı ve Başakşehir'i çeyrek finale taşıdı.