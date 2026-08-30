Faslıların öfkesi Ceballos'u Real Betis'e yaklaştırıyor

Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ın Hollanda ekibi Ajax'a transfer olmasının ardından, eski Real Madrid yıldızı Dani Ceballos, Real Betis'e katılmaya bir adım daha yaklaştı.

AS gazetesi, tüm işaretlerin Real Betis'in, Ceballos'un transferini tamamladığını açıklamasına doğru gittiğini belirtti. Ceballos, Endülüslü kulübe katılma yarışında Amrabat'ın önüne geçti.

İki oyuncu, oyun tarzı ve mevki açısından tamamen farklı olsalar da aralarında bir tercih söz konusuydu; özellikle Faslı oyuncu, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kişisel bir talebiydi.

İlginç olan ise, dün cumartesi Amrabat'ın, Real Betis'in kendisiyle transfer görüşmelerine başlayabilmesi için istediği şeyi gerçekleştirmiş olmasıydı. Amrabat, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek serbest oyuncu konumuna geldi ve böylece transfer bedeli ödenmeden anlaşma yapılabilir hale geldi.

Üstelik Pellegrini, bir hafta önce, kadroyu tamamlamak için bir defansif orta saha oyuncusuyla anlaşmak istediğini vurgulamış ve Amrabat'la anlaşmanın ideal olacağını, çünkü oyuncunun teknik direktörün metodolojisini ve çalışma tarzını halihazırda bildiğini belirtmişti.

Ancak iş, Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kızmasıyla sonuçlandı. Bunun nedeni, kulübün kendisiyle anlaşmak için maaş tavanında yer açma konusunda ilgisiz davrandığını düşünmesiydi. Bu durum, Faslı oyuncuyu Ajax'a katılmaya yöneltti.

Real Betis'in ilk takıntısı bir forvetle anlaşmaktı ve Troy Parrott ile anlaşmanın ardından sıra, Amrabat'ın önüne geçen bir diğer isim olan Dani Ceballos'a geldi.

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