Türk kulübü Fenerbahçe, bugün cumartesi akşamı, Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin X platformundaki hesabı, "2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Sofyan Amrabat, kulübümüzle karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmesini sonlandırma konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

Türk kulübü, "Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" diye ekledi.

Tribuna sitesinin transfer piyasası uzmanı Matteo Moretto'ya dayandırdığı habere göre, Ajax Amsterdam, Amrabat ile bonservissiz bir transferle anlaşmak üzere sözlü mutabakata vardı.

Amrabat, spor direktörü Jordi Cruyff'un büyük desteğini alan bu transferde Ajax ile sözleşme şartları üzerinde anlaştı. Hollandalı kulüp şu anda transfer işlemlerini tamamlamak için çalışıyor.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye 2024 yılında katılmış ve geçen sezonun bir bölümünü Real Betis'e kiralık olarak geçirmişti.

Ayrıca daha önce Fiorentina, Manchester United, Hellas Verona, Feyenoord ve Utrecht kulüplerinde forma giymişti. Fas Milli Takımı ile de 69 uluslararası maça çıktı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz.