Faslı yıldız, Serie A'dan ayrılıp Fransa Ligi'ne geri dönüyor

Fransız Le Havre kulübü, Cumartesi akşamı 24 yaşındaki Faslı oyuncusu Amir Richardson’ı kadrosuna geri kattığını duyurdu.
Le Havre'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Richardson önümüzdeki sezon İtalyan takımı Fiorentina'dan kiralık olarak Fransız ekibinde forma giyecek.
Richardson, Le Havre'nin altyapısında yetişmiş, ardından Stade Reims'e satılmıştı.
Faslı oyuncu, 2024 yazında İtalya ligine transfer olana kadar birçok kulüpte forma giydi.
Amir Richardson, Danimarka'nın Kopenhag takımına kiralanmış, ardından Fiorentina'ya dönmüş ve daha sonra tekrar Le Havre'ye geri dönmüştü.
Richardson, 2024 Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Fas milli takımının kadrosunda yer almıştı.