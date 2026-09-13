Paris Saint-Germain'in sağ beki Faslı Ashraf Hakimi, bugün pazar günü Fransa Ligi kapsamında takımının Brest ile oynadığı karşılaşmada, ilk yarının bitmesine birkaç dakika kala kendisini sahayı terk etmek zorunda bırakan bir kas sakatlığı yaşadı.

Hakimi'nin sağ adduktor kasındaki sakatlıktan belirgin şekilde etkilendiği görüldü. Faslı oyuncu, taç çizgisinde durup sakatlanan bölgeyi bizzat kontrol ettikten sonra sahadan çıkmak istedi. Bu durum, Paris Saint-Germain için sezon başından bu yana sakatlıklar açısından ilk olası aksaklık niteliği taşıyor.

Paris ekibi 1-0 önde iken teknik direktör 39. dakikada değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Hakimi'nin yerine Fabian Ruiz oyuna girdi.

Faslı bekin çıkması oyuncuların mevkilerinde değişikliğe yol açtı; Fabian Ruiz orta sahaya geçerken, Hakimi'nin yokluğunu telafi etmek için Warren Zaïre-Emery sağ bek mevkisine kaydı.

Hakimi'nin sakatlığı, Paris Saint-Germain'in sezon başından bu yana sakatlıklardan nispeten uzak kalmayı başardığı bir dönemde geldi. Bu da Faslı yıldızın sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu ve olası sahalardan uzak kalma süresini önümüzdeki dönemde merak konusu haline getiriyor.