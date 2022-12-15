Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya yenilmelerine rağmen takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

NE OLDU? Regragui'nin takımı İspanya ve Portekiz'i elemelerde yendi, ancak Fransa'nın gücü, üstesinden gelinemeyecek kadar fazlaydı. Yine de Fas, Dünya Kupası yarı finaline ulaşan ilk Afrika veya Arap takımı oldu. Ayrıca turnuvayı üçüncü sırada bitirebilirler.

NE SÖYLENDİ?: Antrenör, maçın ardından TF1'e verdiği demeçte şunları söyledi: "En önemli şey, burada iyi performans sergilemek, Fas'ta futbolun var olduğunu ve harika taraftarlarımız olduğunu göstermektir.

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu mağlubiyet, utanılacak bir şey değil ve daha önce yaptığımız iyi şeyleri alıp götürmez."

DAHA BÜYÜK RESİM: Fas, Dünya Kupası'nın hikâyelerinden biriydi ve büyük takımları eleyerek dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi. Turnuvadan sadece birkaç ay önce hoca değiştirdikten sonra gösterilen çaba etkileyiciydi.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

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FAS'I NE BEKLİYOR? Fas, cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkacak. Regragui, Fransa yenilgisinden sonra, bazı yedek oyunculara Dünya Kupası deneyimi yaşatmak için rotasyona gidebileceğini söyledi.