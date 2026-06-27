Fransız kulübü Lille’in orta saha yıldızı, Faslı mücevher Ayub Bouadi ile sözleşme imzalama yarışına yeni bir dev güçlü bir şekilde girdi; 18 yaşındaki oyuncunun "Atlas Aslanları" ile birlikte 2026 Dünya Kupası finallerinde sergilediği muhteşem performans, onu kendi neslinin en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak konumlandırdı. Oyuncu, Dünya Kupası'nın önemli maçlarında gösterdiği olgunluk ve kendine güveniyle izleyenleri büyüledi; Bu performanslar gözden kaçmadı ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti.

2026 Dünya Kupası, Bouadi’nin kariyerini yepyeni bir boyuta taşıdı ve kendisini turnuvanın en önemli keşiflerinden biri ve en çok dikkat çeken isimlerden biri olarak ortaya çıkardı. "Atlas Aslanları"nın yeni yıldızı, etkileyici bir soğukkanlılığa ve oyun ritmini kontrol etme konusunda üstün bir yeteneğe sahip olmasının yanı sıra, büyük maçlarda öne çıkma becerisiyle de dikkat çekiyor; bu da piyasa değerinin astronomik rakamlara sıçramasına neden oldu. Tüm veriler, Lille kulübünden ayrılmasının, devam eden yaz transfer döneminde artık sadece bir zaman meselesi olduğuna işaret ediyor.

Geçtiğimiz haftalar boyunca, Avrupa’nın en büyük futbol güçleri Bouadi’yi mercek altına aldı; Faslı genç oyuncunun adı Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Manchester United ve Arsenal ile anıldı. Böylece “Mercato”da en çok aranan isimlerden biri haline geldi; bu arada Lille kulüp yönetimi, Avrupa devlerinin sunduğu maddi cazibelere karşı koymanın çok zor olacağının tam olarak farkında.

Bu bağlamda, “Foot Mercato” sitesi, İngiliz kulübü Manchester City’nin de yarışa katıldığını ve teknik yönetimin oyuncunun niteliklerinden etkilenerek onu futbol dünyasının en umut vaat eden genç yeteneklerinden biri olarak gördüğü için durumunu çok yakından takip ettiğini ortaya koydu. Site, İspanyol “Marca” gazetesine atıfta bulunarak, City yetkilileri ile Lille yönetimi arasında doğrudan temasların gerçekleştiğini doğruladı; bu da İngiltere şampiyonunun transferi sonuçlandırma konusundaki ciddiyetini yansıtıyor.

Manchester City’nin sahip olduğu eşsiz ve muazzam mali gücü sayesinde, Fransız kulübünü ve oyuncuyu ikna etmek için çok güçlü kozlara sahip. Diğer kulüplerle rekabetin şiddetli ve kıyasıya geçeceği öngörülse de, “Sitozlar” elindeki kozları sonuna kadar oynamayı planlıyor; Ve kesin olan tek bir şey var: Bouadi, Dünya Kupası’nda tek başına sahneye çıkmaya devam ederse, onun transferi için rekabet önümüzdeki birkaç hafta içinde alevlenecek ve kıtanın devleri arasında büyük bir transfer savaşı başlatacak.