Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, Faslı milli oyuncu Ashraf Hakimi'nin 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme grubu kapsamında oynanacak Gabon ve Lesotho maçlarında Fas ile forma giyip giymeyeceğine dair nihai kararını netleştirmek için, oyuncunun yeni tıbbi değerlendirme sonuçlarını bekliyor.

Hakimi, Paris Saint-Germain'in Brest karşısındaki maçında ilk yarı sona ermeden, uyluk bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine sahayı terk etmişti. Fransız kulübü daha sonra yayımladığı tıbbi raporda, oyuncunun sağ uyluğunda hafif bir sakatlık yaşadığını açıkladı.

Paris Saint-Germain, Hakimi'nin önümüzdeki iki gün boyunca tedavi göreceğini, bu sürenin ardından ise sağlık durumunun gelişimini ve antrenmanlara dönüp maçlarda forma giyip giyemeyeceğini belirlemek amacıyla yeni bir tıbbi değerlendirmeye tabi tutulacağını belirtti.

Beklenen tıbbi değerlendirmenin sonuçları, Fas Milli Takımı teknik ekibi açısından büyük önem taşıyor; özellikle de önümüzdeki iki maçı oynayacak kadronun açıklanma tarihinin yaklaşmış olması bunun başlıca nedeni. Bu bilgi, Fas merkezli "El Botola" sitesinde yer aldı.

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Ouahbi'nin, davet edilecek oyuncuların isimlerini önümüzdeki perşembe günü Mohammed VI Futbol Kompleksi'nde düzenlenmesi planlanan basın toplantısında açıklaması bekleniyor. Bu durum, Hakimi'nin sağlık durumunu teknik ekibin kadroyu açıklamadan önce netleştirmeyi beklediği en önemli konulardan biri hâline getiriyor.

Hakimi, Fas Milli Takımı kadrosunun temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor; dolayısıyla iki maçta muhtemel yokluğu, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılım eleme yolculuğundaki bu karşılaşmaların önemi göz önüne alındığında, milli takım için ağır bir darbe niteliği taşıyor.

Fas Milli Takımı, maçlarına bu ayın 25'inde Gabon Milli Takımı ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak; ardından aynı ayın 29'unda Lesotho Milli Takımı'na konuk olacak.

Lesotho karşılaşması Bloemfontein şehrinde oynanacak. Hakimi'nin durumunun kesin olarak belli olması ise merakla bekleniyor; özellikle teknik ekip, oyuncunun sakatlığından tam olarak iyileşmemesi durumunda onu riske atmak istemiyor.

Yeni tıbbi tetkiklerin ve değerlendirmenin sonuçlarının, Paris Saint-Germain yıldızının Fas Milli Takımı ile geleceğini netleştirmesi bekleniyor; ister iki maçta yer alması, isterse kulübüyle tedavi programına devam etmekle yetinmesi biçiminde olsun.

Önümüzdeki saatler, Hakimi'nin davet edilmesine ilişkin nihai kararını vermeden önce son tıbbi raporu bekleyen Ouahbi açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Oyuncu ve Fas taraftarları ise sağ bekin önümüzdeki iki maçtaki durumunu merakla bekliyor.