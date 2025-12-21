Farioli, Mourinho'ya karşı şampiyonluk hamlesi olarak 41 yaşındaki efsaneyi transfer etti

FC Porto, tecrübeli savunma oyuncusu Thiago Silva’nın takıma transfer olduğunu resmen duyurdu. Böylece oyuncunun eski kulüpleri AC Milan ve Chelsea’ye döneceği yönündeki iddialar da sona ermiş oldu.

41 yaşındaki Brezilyalı stoperin 2026 Dünya Kupası hedefini canlı tutmak istediği ve Avrupa’da forma giyerek Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi yeniden ikna edebileceğine inandığı ifade ediliyor. Bu plan doğrultusunda Silva, Fluminense ile olan sözleşmesini feshettikten sonra rotasını Avrupa’ya çevirmişti.

Silva’nın ayrılık kararının ardından özellikle AC Milan ya da Chelsea’ye dönebileceği yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak tarafların bu ihtimali ileri bir aşamaya taşımadığı, sürecin somut bir pazarlığa dönüşmediği kaydedildi. FC Porto’nun resmi açıklamasıyla birlikte bu spekülasyonlar da tamamen kapanmış oldu.

Porto'daki ikinci dönemi

Bu transfer, Thiago Silva için bir anlamda geri dönüş niteliği taşıyor. Deneyimli savunmacı 2005 yılında Porto forması giymiş, ancak kulüpte yalnızca altı ay kalmıştı. Aradan geçen uzun yılların ardından yeniden Porto’ya imza atan Silva, kariyerinin son bölümünde Avrupa’da rekabetçi bir ortamda oynamayı seçti.

Transferin duyurusu, sosyal medyada X üzerinden paylaşılan ve Fabrizio Romano’nun yer aldığı bir video ile dikkat çekici biçimde yapıldı. Videoda Porto formasıyla görülen Silva, bu fırsat için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli futbolcu ayrıca, bu sezon Porto’nun başında bulunan İtalyan teknik adam Francesco Farioli’ye teşekkür etti.

Thiago Silva’nın FC Porto ile imzaladığı sözleşmenin Haziran 2026’ya kadar geçerli olduğu, anlaşmada Haziran 2027’ye kadar uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi. Porto cephesi bu transferle savunma hattına tecrübe ve liderlik katmayı hedeflerken, Silva da Dünya Kupası hedefi doğrultusunda Avrupa vitrininde kalmayı amaçlıyor.