Fabregas futbolda maç skorlarından daha önemli olan detayı açıkladı!

Cesc Fabregas, İtalya Serie A ekibi Como 1907’de yürütülen projenin, skor tabelasının çok ötesinde bir anlam taşıdığını savundu. Stadio Sinigaglia’da yapılan açık antrenman sırasında Sky Sport’a konuşan genç teknik adam, kulübün son iki yılda kaydettiği hızlı gelişime dikkat çekti.

Fabregas, TuttoMercatoWeb’in aktardığı sözlerinde, futbolda sonuçların vazgeçilmez olduğunu kabul etmekle birlikte, Como’da arka planda çok daha kapsamlı bir sürecin işlediğini ifade etti. “Sonuçlar çok önemli, hatta hayati. Ancak Como’da iki yıl önce başlayan ve çok hızlı ilerleyen bir yol var. Asıl büyüme sahne arkasında yaşanıyor,” dedi.

Genç çalıştırıcıya göre bu gelişimin merkezinde sabır ve istikrar yer alıyor. Fabregas, Como’daki ortamın ani ve reaktif kararlar yerine uzun vadeli düşünmeyi teşvik ettiğini belirtti. “Burada diğer kulüplere kıyasla daha fazla sabır ve istikrar var. Bu da size durumları doğru analiz etme ve daha sağlıklı kararlar alma şansı tanıyor,” ifadelerini kullandı.

Dönüm noktası geçtiğimiz sezondu

Serie A’ya dönüşün kulüp için önemli bir eşik olduğunu hatırlatan Fabregas, Como’nun hedeflerini de net bir şekilde ortaya koydu. “Biz, herkese karşı mücadele etmek isteyen güçlü bir Serie A kulübüyüz” diyen İspanyol teknik adam, geçen sezonu projenin duygusal bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Bu süreçte bazı maçların sembolik bir anlam taşıdığını da vurgulayan Fabregas, özellikle Napoli karşısında elde edilen galibiyetin altını çizdi. “Geçen sezon Napoli’ye karşı kazandığımız zafer bizim için çok önemliydi. Bu, Como’nun bu seviyeye ait olduğuna dair inancımızı güçlendiren bir adımdı,” dedi.

Roma Olimpiyat Stadı’nda Roma karşılaşması sonrası taraftarları alkışlayarak selamlayan Fabregas’ın sözleri, kısa vadeli başarılardan ziyade yapı, sabır ve net bir futbol kimliği üzerine kurulu bir büyüme hedefleyen Como projesini özetler nitelikte oldu.