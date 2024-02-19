Fabio Capello: Thiago Motta daha büyük kulüpleri çalıştırmaya hazır

İtalyan futbolunun emekli teknik direktörlerinden Fabio Capello, Bologna’da iyi bir sezon geçiren Brezilyalı çalıştırıcı Thiago Motta’nın daha büyük bir kulüpte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Barcelona altyapısından yetişen Motta’nın oynattığı oyundaki Barcelona esintilirinin fark edildiğini dile getiren Capello, genç çalıştırıcının İspanyol futbolundan etkilendiğini söyledi.

“En zor şey basit futbol oynamak. Thiago Motta futbolu açıklamıyor. O bunu yapıyor. Pratik ve etkili bir orta saha oyuncusuydu ve yedek kulübesinde de aynı. Bologna'nın kişiliğini seviyorum ama aldıkları sonuçların arkasında net bir taktiksel fikir var.

Topa sahip olma steril değil ama ileriye gitmek için kullanılıyor. Bologna oyuncuları bir video oyunundaki gibi kontrol edilmiyor. Thiago Motta oyuncularından sahanın her alanında cesaretli olmalarını ve sorumluluk almalarını istiyor. Kendisi de boks ringinin ortasındayken tam olarak bunu yapardı.

Eski bir orta saha oyuncusu olmak başarıyı garanti etmez ama çoğu zaman yardımcı olur. Pep Guardiola ya da Xabi Alonso'yu düşünün. Thiago Barcelona'da büyüdü ve oyun tarzında İspanyol etkisi açıkça görülüyor. La Liga etkisi İtalya dışında her yerde baskın.

Premier Lig’de Klopp, Arteta, Guardiola ve Emery bu ekolden geliyor. Almanya’da Xabi Alonso açık ara lider. Fransa’da ise zirvede Luis Enrique var. Motta çok sayıda teknik direktörle beraber çalıştı ve her birinden kendisine farklı şeyler kattı. Yönetimi bana Mourinho’yu anımsatıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı daha büyük bir kulübe hazır olduğuna inanıyorum”