Thomas Tuchel, Dembele'nin Chelsea'ye transfer olacağı söylentilerine yanıt verdi

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Maviler'in Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak olan Ousmane Dembele'yi kadroya katacağı iddialarına açıklık getirdi.

Ülkesi Fransa ile Dünya Kupası kaldıran oyuncunun Camp Nou'daki sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Barça ile Dembele'nin sözleşme uzatma görüşmeleri olumlu geçmedi.

24 yaşındaki oyuncu kulübüyle kontrat yenilemede istekli olmadığı için Katalan devi onu Ocak ayında satmak istiyor.

Thomas Tuchel ne söyledi?

Chelsea'nin Ousmane Dembele ile ilgilendiği iddia edilirken Tuchel, Borussia Dortmund döneminde birlikte çalıştığı oyuncu hakkında şunları söyledi:

"O çok iyi bir oyuncu ve onunla Dortmund'da çalıştığım için çok şanslıyım. Sadece bir yıl oldu çalıştık, daha uzun olabilirdi ama o gitmeye karar verdi.

"Dembele ile yakın temas halinde değiliz. Ben Paris'teyken Fransa Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle buluştuk ve bazı bilgi alışverişinde bulunduk."

"Neden bu durumda olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, detayları bilmiyorum, bu yüzden konuşmamak daha iyi."

Dembele ile başka hangi kulüpler ilgileniyor?

Chelsea ile birlikte diğer Premier Lig takımlarının da gözünü Dembele'ye diktiği söyleniyor.

Manchester United ve Liverpool, Fransız yıldız ile ilgilenirken yeni sahipleriyle iddialı bir kadro kurmak isteyen Newcastle United da Dembele ile bağlantılı.

Barcelona teknik direktör Xavi gazetecilere verdiği demeçte, Fransız oyuncu için şu ifadeleri kullandı: “Mesaj açık. Ousmane Dembele'nin yeni bir kontrat imzalaması gerekiyor yoksa onu Ocak'ta satmanın bir yolunu buluruz. Başka yol yok."

"Söyleyebileceğim şey zor bir karar verdiğimiz. Çok bekledik, kendisiyle 5 aydır görüşüyoruz."

"Ona karşı çok dürüst oldum, kolay bir durum değil. Ya hep ya hiç."

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