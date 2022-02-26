Manchester City'nin Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zinchenko, Everton taraftarları tarafından Goodison Park'taki desteğin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Dünya son günlerde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri harekatı ile sarsıldı.

Zinchenko ve Everton'dan Vitaly Mykolenko gibi oyuncular işgali reddettiklerini ifade etmek için harekete geçtiler ve ikisi de beraber olduklarını göstermek için Goodison Park'ta bir araya geldi.

Ukraynalılar birleşti

City, geçen hafta sonu Tottenham'a kaybettikten sonra Premier Lig'de kazanma periyotuna geri dönmek için Everton'a konuk oldu.

Ancak maçtan önce futbol ve rekabeti arka planda kaldı.

Zinchenko yürekten alkışlandı. Hem ev sahibi hem de deplasman taraftarları alkışlarken gözyaşlarına boğuldu.

Oleksandr Zinchenko, ülkesi Ukrayna'ya verilen destek anlarında gözyaşlarına hakim olamadı 🥺🇺🇦pic.twitter.com/UOkohhtun0 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 26, 2022

Mykolenko ve Zinchenko da ısınma sırasında Merseyside'da başlama vuruşundan önce hazır bulunanların tezahüratları ve alkışlarıyla birbirlerine sarıldılar.

"Bizim olanı vermeyeceğiz"

Birlikler Perşembe sabahı erken saatlerde Ukrayna topraklarına girdiğinden beri Zinchenko, Rus işgaline karşı tavrında açık sözlü davrandı.

Perşembe günü Instagram'da "Bütün medeni dünya ülkemdeki durum hakkında endişeli" diye yazdı.

"Geri çekilip amacımı ortaya koymak için çabalayamam. Fotoğrafta - ülkem. Doğup büyüdüğüm ülke.

"Uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum bir ülke. Bizim yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bir ülke. Sınırları dokunulmaz kalması gereken bir ülke.

"Ülkem Ukraynalılara ait. Vazgeçmeyeceğiz! Zafer Ukrayna'nın."

Daha fazla okuma