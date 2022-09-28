Eski futbolcu, yeniden Rus ordusuna katılarak Ukrayna işgalinde yer alacak.

Rusya'da son günlerin en çok konuşulan konularından birisi, Everton'ın eski orta saha oyuncusu Diniyar Bilyaletdinov, Ukrayna işgali için askere çağırılması...

Ne söylendi?

Rus yayını Sport24'e konuşan Diniyar'ın babası Rinat Bilyaletdinov, oğlunun askere alındığını açıkladı.

Yaşlı Bilyaletdinov, Diniyar'ın daha önce Rus silahlı kuvvetlerinde görev yaptığını da doğruladı, ancak bunu yalnızca sportif bir rolde yaptığı konusunda ısrar etti.

"Evet, Diniyar askerliğini yaptı.

"19 yıldan daha uzun bir süre önce genç takımda oynadığında görevini yaptı. Uzun zaman önceydi, emir geldi ve yemin etti.

"Tüm hizmetini sporla geçirdi. Askeri uzmanlığını bilmiyorum ve tam olarak nasıl bir görevi olacağından da emin değilim."

Özel istekle transfer edildi

Bilyaletdinov, 2009'da Everton Menajeri David Moyes'in özel isteğiyle 9 milyon Sterlin'e kulübe transfer oldu ve Goodison Park'ta üç yıl geçirdi.

2012'de memleketi Rusya'ya döndükten sonra 37 yaşındaki oyuncu, Litvanya kulübü FK Riteriai'de kısa bir süre kaldıktan sonra 2019'da futbolu bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da devam eden işgalin ortasında kısmi seferberlik emri vermesinin ardından böyle bir karar alındı.

Karara göre, daha önce silahlı kuvvetlerde görev yapmış ve belirli askeri uzmanlıklara sahip askerlik çağındaki erkekler askere alınmakla yükümlü...

Ne kadar asker alınacak?

Geçen hafta yürürlüğe giren kararnamede, devam eden işgalde görev yapmak üzere 300.000 Rus askere alınacak.

Rusya'daki seferberlik haberi, sürmekte olan çatışmanın dehşetinden büyük ölçüde korunan sivil nüfusta panik yarattı.

Rus uçaklarına, göçü durdurmak için 18 ila 60 yaşları arasındaki herhangi bir erkeğin geçişine izin vermemeleri emredildi.

Moskova'daki ABD büyükelçiliği, ülkede kalan tüm Amerikalıların silahlı kuvvetlere alınma olasılığını önlemek için derhal ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

Bilyaletdinov, 2005-2012 yılları arasında Rus Milli Takımı için 46 maça çıktı ve Euro 2008'de yarı finale yükselen takımın bir parçası oldu.

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