Yunan oyuncu, yeni takımına transfer olurken klipteki rol arkadaşı epey tedirgin ediciydi.

NE OLDU? Yeni bir transferin gelişine işaret eden ayrıntılı videolar, modern futbolun temel unsurlarından biri haline geldi. Birkaç hafta önce Diego Costa'nın Premier Lig'e döndükten sonra gerçek kurtlarla poz verdiğini gördük ve şimdi Manolas, bir aslanla birlikte rol aldı. Yine de, rahat olmadığını söylemek çok doğru olur!

BÜYÜK RESİM: Son yıllarda Roma ve Napoli'de oynayan Manolas'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olduğunu görmek biraz sürpriz oldu.

Avrupa transfer penceresi kapandıktan sonra Olympiakos'tan bonservissiz bir şekilde transfer olduğu belirtildi.

MANOLAS İÇİN SIRADA NE VAR? Henüz kulübü için ilk maçına çıkamadı. Her ne kadar bu sezon çok fazla maç oynamamış olsa da 31 yaşındaki oyuncunun, Dubai'de iz bırakmak için bolca zamanı olacak.

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