Everton'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından, sezon başında göreve gelen Rafa Benitez ile yollar ayrılmıştı.

İspanyol teknik adamdan boşalan pozisyon için bir süredir Frank Lampard ve Wayne Rooney isimleri konuşuluyor. Ancak Everton sürpriz bir isimle daha masaya oturdu.

Telegraph'ın haberine göre; İtalyan futbolunun efsane savunmacılarından Fabio Cannavaro, Everton yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa'da çalışmadı

Futbolculuk döneminde İtalya ile Dünya Kupası'nı kaldıran Cannavaro, 2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmasına rağmen henüz Avrupa'da takım çalıştırmadı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Çin temsilcisi Guangzhou ile yaşayan Cannavaro, ardından kısa süreliğine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımını çalıştırdı. Al-Nassr'ın başında çıktığı 16 maçta sadece altı galibiyet alabilen Cannavaro sadece dört ay sonra görevinden alındı.

İkinci ligde mücadele eden TJ Quanjian takımıyla Çin'e dönüş yapan Cannavaro, burada geçirdiği bir buçuk yılda takımı şampiyonluğa taşıdı ve ardından yeniden Guangzhou'nun başına geçti.

Guangzhou'daki ikinci döneminde 2018'de FA Cup'ı kaldıran Cannavaro, 2019'da ise Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Eylül ayında Guangzhou'dan ayrılan Cannavaro şu anda takım çalıştırmıyor.

Martinez olmadı

Everton ilk olarak, şu anda Belçika milli takımını çalıştıran eski menajeri Roberto Martinez'e yönelmişti. Ancak Martinez'i ikna edemeyen Everton, Cannavaro'nun yanı sıra Frank Lampard'la da bir görüşme yaptı.

Teknik adamlığa Derby ile başlayan Lampard, bir sezonun ardından efsanesi olduğu Chelsea'nin başına geçmişti. Bir buçuk yıl Londra ekibini çalıştıran Lampard'ın görevine geçen yıl Ocak ayında son verildi. 43 yaşındaki teknik adam o tarihten bu yana boşta.

Everton'ın gündemindeki bir diğer isim de şu anda Derby menajerliğini yürüyen Wayne Rooney. Kulübün altyapısından yetişen bir isim olarak öne çıksa da, Cannavaro ve Lampard'ın aksine Rooney ile Everton arasında henüz bir görüşme gerçekleşmedi.

Mali usulsüzlükler nedeniyle sezon başında 21 puanı silinen Derby, Rooney önderliğinde son beş maçta dört galibiyet alarak mucizevi bir şekilde Championship'te son sıradan kurtulmayı başardı.

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