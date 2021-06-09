Euro 2020'yi kim kazanır? İşte favori takımlar

Portekiz, 2016'da Fransa'yı deplasmanda mağlup ettikten sonra son şampiyon oldu. Peki bu kez kupayı kim kaldıracak?

Euro 2020'nin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Olağanüstü bir turnuva olacağa benziyor.

Maçlara ev sahipliği yapacak tek ülke yok ve organizasyon birçok farklı ülkede düzenlenecek. Bazı takımlar ciddi deplasmanlar yapmak zorunda kalacak.

Peki, taç için adaylar kimler? Goal, olasılıklara bakıyor.

Euro 2020'nin favorisi kim?

İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nı dördüncü bitirdikten sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak için favoriler arasında ilk sırada yer alıyor.

Gareth Southgate, Üç Aslan'a en iyi şekilde rehberlik etti ve şimdi gözünü 2020 Euro'yu kazanmaya dikecek.

Final Wembley'de yapılacak ve bu, daha önce gösteriye hiç ulaşamayan bir taraf için kesinlikle turnuvayı bitiren bir hikâye kitabı olacak.

Dünya şampiyonu Fransa, İngiltere ile aynı şansa sahip olarak görülüyor. Burada alacakları zafer, 2000 yılındaki gibi benzer bir senaryoyu anımsatacak. 1998'de Dünya Kupası'nı kazanan Horozlar, 2000'de de Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmıştı.

Fransa, tarihinde iki kez Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 2016'da ise ikinci oldu. Yaz aylarında elde edecekleri bir zafer, onları üç şampiyonluğa ulaştıracak, Almanya ve İspanya ile aynı seviyeye getirecek.

Didier Deschamps'ın öğrencileri, 2018 Dünya Kupası'nı kazanma yolunda altı galibiyet alırken bir kez de berabere kaldı ve finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenerek ikonik kupayı ikinci kez kaldırdı.

Belçika, Euro 2020'yi kazanmak için üçüncü favori olarak göze çarpıyor. 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayan altın jenerasyon, tarihindeki ilk büyük kupasını talep ediyor.

Kırmızı Şeytanlar kesinlikle dünyanın en yetenekli takımlarından biri. Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi isimlerle övünüyorlar ve gerçekten altın bir nesile sahipler.

Euro 2020'nin kaybedenleri kimler?

İspanya, dördüncü şampiyonluğunu kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda en başarılı takım olmaya hazır. İngiltere, Fransa ve Belçika'nın ardından dördüncü favori konumundalar.

Boğalar, 2008 ve 2012'de turnuvayı kazandı ve bu süreçte unvanını koruyan ilk taraf oldu. 2018 Dünya Kupası'nda yarattıkları hâyâl kırıklığını telafi etmeyi hedefleyecekler.

Almanya da İspanya ile aynı oranda favori durumunda. Bu turnuvaya şampiyon olarak katılmalarına rağmen, Joachim Low'un öğrencileri Uluslar Ligi'ndeki kötü performans ile bir alt lige düştü. Ancak elemelerde sekiz maçta yedi galibiyetle Euro 2020'ye ulaştılar.

Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, 2016'daki başarılarını tekrarlamak için İspanya ve Almanya'nın ardından geliyor. Eğer zafere ulaşırlarsa, İspanya'nın ardından bu turnuvayı iki kez üst üste kazanan ikinci takım olacaklar.

Euro 2020'nin yabancıları kimler?

İtalya, ikinci Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu talep ediyor ve 2018'de Dünya Kupası'na katılamayarak sergiledikleri başarısızlığın üzerini örtmek istiyorlar. Fakat favoriler listesinde yedinci sıradalar.

Azzurri, ardışık büyük turnuvaları hiç kaçırmadı ve 1968'den beri ilk kıta şampiyonluğunu ararken, elemelerde aldığı 10 maçta 10 galibiyetle buna hak kazanmakta çok az sorun yaşadı.

Son iki büyük turnuvaya katılmayı başaramayan Hollanda, listede sekizinci sırada.

Portakallar, Uluslar Ligi grubunu kazandı ve ardından elemelerde Virgil van Dijk'in kaybı şanslarına önemli bir darbe vurmasına rağmen, olası 24 puandan 19 puan alarak bu turnuvaua ulaştı.

Hırvatistan ve Danimarkar, aynı şansa sahip olarak görülüyor ve dokuz ile 10. sıraları paylaşıyorlar. Türkiye ve Ukrayna'nın da aynı şansa sahip olduğunu düşünen otoriteler bu iki takımı 11 ve 12. sıraya koymuş durumda.