İtalya ve İngiltere'yi karşı karşıya getirecek Euro 2020 finalini hangi hakem yönetecek?

Euro 2020 yarı finalinde İspanya'yı geçen İtalya ve Danimarka'yı saf dışı bırakan İngiltere, turnuvanın finalinde boy gösterecek.

11 Temmuz tarihinde Wembley'de oynanacak finali hangi hakemin yöneteceği de UEFA tarafından açıklandı.

Merakla beklenen Avrupa Şampiyonası finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Björn Kuipers kimdir?

48 yaşındaki hakem, 2011 UEFA Süper Kupa karşılaşması ve 2013 UEFA Avrupa Ligi finalini de yönetmişti.

Bunların yanı sıra kariyerinde birçok Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçı yöneten Kuipers, Euro 2016'da da görev almış ve Fransa'nın İzlanda'yı 5-2 mağlup ettiği çeyrek final karşılaşmasını yönetmişti.

Hollandalı hakem, geride bıraktığımız sezonda Manchester City ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında da düdük çalmıştı.

Euro 2020'de ise şimdiye kadar üç maç yöneten Kuipers, grup aşamasında oynanan Danimarka - Belçika ve Slovakya - İspanya maçlarında görev yapmıştı.

Hollandalı hakem son olarak ise çeyrek finalde oynanan Çek Cumhuriyeti - Danimarka müsabakasını yönetmişti.

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