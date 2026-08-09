Mısır ekibi Al Ahly'nin Faslı savunmacısı Aşraf Dari, mevcut yaz transfer döneminde eski takımı Wydad'a dönmeye yaklaştı. Bu beklenen adım, yıllarca profesyonel kariyer sürdüren ve çeşitli kulüpler arasında dolaşan, Faslı kulübün en önemli yetiştirmelerinden birini yeniden kırmızı kaleye taşıyabilir.

Bu gelişmeler, oyuncu ile Wydad yönetimi arasında transferi tamamlama yönünde ortak bir isteğin bulunduğu bir ortamda yaşanırken, Dari'nin Al Ahly ile geleceği mevcut yaz transfer döneminde ayrılığa açık görünüyor.

«Radio Mars»'a yakın kaynaklara göre, Aşraf Dari, mevcut yaz transfer döneminde kulüple olan macerasını sonlandırmak amacıyla Al Ahly ile sözleşmesini feshetme yolunda ilerliyor.

Aynı kaynaklar, Faslı savunmacı ile Al Ahly arasındaki ayrılık adımlarının, oyuncunun önümüzdeki dönemde yeni bir maceraya atılma isteği doğrultusunda ilerlediğini ve bunun onun asıl kulübüne dönüşünün önünü açtığını belirtti.

Dari, Al Ahly ile geçirdiği dönemde ne oyuncunun ne de kulüp taraftarlarının umduğu şekilde beklenen katkıyı sunamadı; bu da onun mevcut transfer döneminde ayrılma ihtimalini güçlü şekilde gündeme getirdi.

Aynı kaynaklara göre, Aşraf Dari, Al Ahly ile ilişkisini sonlandırmaya yaklaşırken, Wydad ile yürütülen görüşmeler kayda değer bir ilerleme kaydediyor.

Faslı kulübün yönetimi, iki tarafın da transferi tamamlama ve Dari'yi, Fas dışında profesyonel yolculuğuna başlamadan önce alt yaş kategorilerinde yetiştiği takıma geri kazandırma yönündeki açık isteği doğrultusunda, milli savunmacıyla nihai bir anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Anlaşmaya bağlı bazı detayların, oyuncunun Wydad'a dönüşünün resmi olarak açıklanmasından önce netleşmesi gerekiyor; ancak mevcut göstergeler, transferin yaz transfer döneminde tamamlanması yönünde ilerliyor.

Asıl takıma dönüş

Aşraf Dari'nin Wydad'a transferi, Faslı savunmacı için özel bir durumu temsil ediyor; zira bu kulüp, onun profesyonel futbola açılan kapısıydı ve dış maceralara atılmadan önce adını burada duyurmuştu.

Dari, Avrupa profesyonel futboluna geçmeden önce Wydad'da net bir iz bırakmış, ardından kariyerini başka kulüplerle sürdürmüş ve nihayet Mısır ekibi Al Ahly'ye ulaşmıştı.

Dönüşü resmen tamamlanırsa, Wydad kulübün havasını iyi bilen evlatlarından birini yeniden kadrosuna katmış olacak; takım aynı zamanda hem yerel hem de kıtasal müsabakalarda geniş tecrübeye sahip bir savunmacı kazanacak.

Aşraf Dari'nin, yalnızca kulübü önceden tanıması nedeniyle değil, aynı zamanda geçen yıllarda edindiği tecrübeler sayesinde de Wydad için önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Faslı savunmacı, kıtasal düzeyde birçok maç oynadı; ayrıca Fas dışındaki profesyonel maceralarından ve Fas Millî Takımı'ndaki varlığından önemli bir tecrübe edindi.

Bu tecrübe, Dari'ye önümüzdeki sezon kendisini bekleyen müsabakalarda Wydad'a yardımcı olma imkânı veriyor; özellikle takım, hem yerel hem de kıtasal düzeyde rekabet edebilecek güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

Wydad taraftarları, görüşmelerin resmi olarak sonuçlanmasını bekliyor; zira Aşraf Dari'nin dönüşü, kulübün formasıyla daha önce iz bırakmış evlatlarından biri olması bakımından hem teknik hem de taraftar boyutunda anlam taşıyor.

Tüm taraflar, oyuncunun Al Ahly ile sözleşmesinin feshedilmesi ve Wydad'a transferinin tamamlanması konusunda nihai bir anlaşmaya varırsa, Dari, başlangıçlarına tanıklık eden kulüple kariyerinden yeni bir sayfa yazma fırsatına sahip olacak.

Böylece yaz transfer dönemi, Aşraf Dari'nin yerel ve uluslararası düzeyde yeni tecrübeler edindiği yıllardan sonra asıl takımına dönüşüyle Wydad'ın en önemli transferlerinden birine tanıklık edebilir.