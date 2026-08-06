ESPN'in haberine göre Feyenoord, Givairo Read için 33 milyon euroluk sabit bir bonservis bedeli hedefliyor. Sportif direktör Devy Rigaux ise pazarlık payı bırakmaya yanaşmıyor ve bu nedenle birçok ilgili kulübün geri adım attığını gördü.

Gazeteci Daniël Man'a göre Feyenoord, Read'i bu yaz satma konusunda pek istekli değil. Bu nedenle Nottingham Forest ile AS Roma da masadan kalktı.

Man, Tekengeld podcastinde, “Feyenoord gerçekten çok net. Read için toplam 29 milyon euroluk paketi reddettiler, bu paket 25 milyon euro sabit ücret ve 4 milyon euro bonuslardan oluşuyordu” dedi.

Read, Roma'ya gitmeyi çok istiyordu ancak Rotterdam ekibi daha yüksek bir bedel hedefliyor. “Feyenoord, 33 milyon euroluk sabit bir bedel istiyor. Hâlâ bir kapı açık mı? Bu transfer artık gerçekten gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Rigaux kararlı ve en az 33 milyon euro istiyor. Hatta aslında hiç satmak istemiyor gibi bir izlenim var. Read önemli bir oyuncu olarak görülüyor.”

Read'in Feyenoord ile sözleşmesi 2029'un ortasına kadar devam ediyor. Bu nedenle kulüp, 20 yaşındaki kanat bekin kısa süre içinde değer kaybetmesini beklemiyor.

Read her hâlükârda isyan çıkaracak bir oyuncu değil. “Oyuncunun çevresindeki kaynaklarla konuştuk. Hayır, Givairo bir beyefendi.”

“Feyenoord'u seviyor ve kesinlikle sorun çıkarmayacak. Pazar günü Sparta'ya karşı oynayacağını düşünüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı Man.