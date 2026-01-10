Eski Premier Lig yıldızının hazin sonu hayranlarını üzdü

Eski Everton yıldızı ve İskoçya milli takımı efsanesi James McFadden, futbolculuk kariyerinin ardından yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti. 42 yaşındaki eski futbolcunun, yaklaşık 3 milyon euroyu aşan borç biriktirdiği ve bu nedenle İskoçya’da gönüllü iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı.

McFadden, 2003 yılında İskoçya PFA tarafından yılın genç oyuncusu seçildikten sonra Everton’a transfer olmuş, Premier Lig’de dikkat çeken bir kariyer inşa etmişti. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Birmingham City ve Sunderland formaları da giyen tecrübeli oyuncu, 2013 yılında İskoçya Premiership’e dönerek Motherwell’de üçüncü döneminin ikincisini yaşamış, ayrıca St Johnstone ve Queen of the South’ta da görev almıştı.

Ancak McFadden’ı futbolseverlerin hafızasına kazıyan asıl performansları milli takımda geldi. İskoçya formasıyla 48 kez sahaya çıkan McFadden, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa’ya karşı attığı ve İskoçya’ya 1-0’lık galibiyeti getiren golle ülke futbol tarihine geçmişti. Bu gol, halen Tartan Army taraftarları arasında en ikonik anlardan biri olarak kabul ediliyor.

2018 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan McFadden, emeklilik sonrası İskoçya milli takımında yardımcı antrenörlük yaptı. Bunun yanı sıra Sky Sports başta olmak üzere çeşitli yayıncı kuruluşlarda yorumculuk yaparak medyada da kendine yer buldu.

Tartışmalı yatırımlar ve vergi borçları

İflas sürecinin ardında ise futbolculuk kariyerinin ilk yıllarında yapılan tartışmalı yatırımlar bulunuyor.

McFadden’ın, 2000’li yılların başında Birleşik Krallık’ta film yapım ortaklıkları ve tarihi mülk projelerine yatırım yaptığı, bu yatırımların ise vergi avantajı sağlamayı hedeflediği belirtildi. Ancak İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi, bu tür programları daha sonra vergi kaçakçılığı kapsamında değerlendirdi.

Bu gelişmelerin ardından McFadden’ın ciddi vergi borçlarıyla karşı karşıya kaldığı ve toplam borcun yaklaşık 3 milyon euro seviyesine ulaştığı ifade edildi. İflas sürecini yürütmek üzere Opus Restructuring adlı iflas uzmanları görevlendirildi. Şirketten yapılan açıklamada, “James McFadden’ın İskoçya’da gönüllü olarak iflas başvurusunda bulunduğunu teyit edebiliriz. Süreç, 2000’li yılların başındaki film ve mülk yatırımlarından kaynaklanan kayıplar ve buna bağlı vergi meseleleriyle ilgilidir. Tüm yasal prosedürler izlenmektedir” denildi.

McFadden’ın daha önce de benzer sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Eski futbolcu, 2018 yılında ödenmemiş bir fatura nedeniyle mahkemeye çıkarılmış, söz konusu borcun daha sonra bir aile üyesi tarafından ödendiği öğrenilmişti.

Futbol dünyasında yaygın bir sorun

McFadden’ın yaşadığı mali çöküş, futbol dünyasında nadir görülen bir durum değil. Eski Liverpool ve Tottenham oyuncusu Danny Murphy, yakın dönemde katıldığı bir BBC belgeselinde kariyeri boyunca yaptığı yatırımlar nedeniyle yaklaşık 6 milyon euro kaybettiğini açıklamıştı. Murphy’nin de dahil olduğu V11 kampanya grubunda, 1990’lı ve 2000’li yıllarda benzer yatırım programlarına katılan çok sayıda eski futbolcu yer alıyor.

Bu gruptaki isimlerin, film finansmanı ve gayrimenkul yatırımları yoluyla vergi avantajı sağlama vaadiyle yönlendirildiği, ancak sonrasında yüksek vergi faturalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Sektör kaynakları, bu tür yatırımlardan etkilenen eski futbolcu sayısının yüzlerle ifade edildiğini belirtiyor.

James McFadden’ın iflası, futbolculuk döneminde kazanılan yüksek gelirlerin doğru yönetilmediği takdirde emeklilik sonrası ciddi sorunlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.