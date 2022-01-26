Fiorentina formasıyla bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Dusan Vlahovic'in yeni adresi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Adı uzun süre Arsenal ile anılan Sırp golcü, 75 milyon euro karşılığında Juventus'a satıldı.

21 yaşındaki forvet bu sezon Serie A'da 21 maçta 17 gol kaydetti. Vlahovic, İtalya Kupası'nda ise üç maçta üç gol attı.

Federico Chiesa'nın sakatlanarak sezonu kapatması ve Paulo Dybala'nın sözleşme uzatma konusundaki isteksizliği Juventus'u sezon sonunu beklemeden ara transferde hamle yapmaya itti.

Ancak genç yıldızını kaybeden Fiorentina'nın destekçileri bu durumdan hiç de memnun değil. Vlahovic'in Juventus'a satılmasına tepki gösterenler arasında, 'Italia Viva' partisinin başkanı Matteo Renzi de yer alıyor.

Renzi ne söyledi?

Geçmişte İtalya Başbakanlığı ve Floransa Valiliği de yapan Renzi, La7'nin sorularını yanıtladı. İtalya'da yaklaşan seçimle ilgili konuşan Renzi'ye Vlahovic transferi de soruldu.

"Canlı yayında mıyız, yoksa küfür edebilir miyim? Aklımdakileri söyleyeceğim. Bu işlerin şakası olmaz. Floransa'da bugün yas var."

"Roberto Baggio, Juventus'a satıldığında 15 yaşındaydı ve Piazza Savonarola'da protesto gösterisine katılanlardan biriydim."

"Neden Fiorentina tüm oyuncularını Juventus'a satmak zorunda? En azından başka bir kulübe gönderin."

Baggio'nun acısı hala taze

İtalyan futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Roberto Baggio, 1985-1990 yılları arasında Fiorentina formasıyla 95 maçta 39 gol atmıştı.

1990'da o dönemin transfer rekorunu kırarak 8 milyon sterlin'e Juventus'a transfer olan Baggio, 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş ve Juventus'ta çıktığı 141 maçta 78 gol atmıştı.

1991 yılında Juventus ile Fiorentina arasında oynanan maçta ise ilginç bir olay yaşanmıştı. Baggio eski takımına karşı penaltı kullanmayı reddetmiş, topun başına geçen Luigi De Agostini'nin penaltıyı kaçırmasıyla Juventus mücadeleyi kaybetmişti. Baggio'nun oyundan çıkarken sahaya atılan bir Fiorentina atkısını eline alması ise Juventus taraftarlarından büyük tepki görmesine neden olmuştu.

Baggio daha sonra yaptığı bir açıklamada kalbinde daima mor rengin yattığını söyleyerek Fiorentina'ya olan sevgisini dile getirmişti.

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