Beşiktaş, gelecek sezon için teknik direktör adaylarını belirledi: Hannes Wolf ve Jennes Keller

Beşiktaş, eski Bundesliga teknik direktörü Hannes Wolf ile ilgileniyor. GOAL ve SPOX'tan edinilen bilgiye göre, Beşilktaş 40 yaşındaki teknik direktör ile şimdiden görüşme halinde. Ancak bu görüşmeler yeni sezon için yapılıyor. O zamana kadar geçici teknik direktör Önder Karaveli ile yola devam edilecek.

Daha önce Hamburger SV, VfB Stuttgart ve Bayer Leverkusen'i çalıştıran Wolf, geçen Temmuz'dan bu yana Alman U19 milli takımının başında.

Jens Keller de adaylar arasında

Beşiktaş ile anılan tek Alman Wolf değil. Sport1'e göre eski Schalke teknik direktörü Jens Keller de Süper Lig'in son şampiyonunun adaylar arasında.

51 yaşındaki Alman teknik direktör, Schalke'nin yanı sıra Stuttgart, Union Berlin ve Ingolstadt'ı da çalıştırdı.

Son olarak Nürnberg'in teknik direktörlüğünü yapan Jens Keller, 2020 Haziran'dan beri takım çalıştırmıyor.

Hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Beşiktaş, Aralık ayında Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Kulüp şu anda Süper Lig tablosunda altıncı sırada. Şampiyonluk iddiaları için yeterli değil.

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