Barcelona, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için 100 milyon euro toplamaya çalışıyor

GOAL; Barcelona’nın, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland ile yaz transfer döneminde sözleşme imzalamak için 100 milyon euro toplama planı içerisinde olduğunu doğruluyor.

Dortmund, Ocak 2020'de Haaland’ı Red Bull Salzburg'dan aldığından bu yana yaptığı 20 milyon euro’luk yatırımdan büyük bir gelir elde edecek.

Norveçli futbolcu, Dortmund formasıyla çıktığı 79 maçta 80 gol kaydetti.

Haaland, gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çekti. Bu ekiplerden birisi de Barcelona.

Barcelona, Haaland'a kavuşacak

Dortmund, Haaland'ın mevcut transfer döneminde satılmayacağını açıkladı, ancak sezon sonunda bir satış olasılığı hakkında net bir şey söylemedi.

21 yaşındaki oyuncunun o zamana kadar sözleşmesinin bitmesine sadece iki yıl kalmış olacak ve Barcelona, şu anda Haaland’a resmi bir teklif sunacak mali güce sahip olmak için çalışıyor.

İspanyol ekibi, geçen yıl rekor kıran borçlar hakkında açıklama yaptı ve maaş faturalarını düşürme sürecine girdiler. Ancak GOAL, Barcelona'nın medya yapım şirketi olan Barca Studios’daki yüzde 49'luk hissesini satarak transferleri için önemli miktarda para elde edeceği bilgisine ulaştı.

Bu satış, kulübe Haaland için 100 milyon euro kazandıracak.

Barca Studios'taki potansiyel yatırımcı, oyuncularla bireysel olarak herhangi bir görsel-işitsel ürün yapamayacak, çünkü Barcelona’nın yıldızları şu anda kendi görüntü haklarına sahip.

La Liga, Haaland transferinde Barcelona’yı destekliyor ve Avrupa'nın en yetenekli oyunculardan birisinin İspanya'ya gelebilmesi için yapım şirketini satma planlarına onay veriyor.

Barcelona, Haaland için hangi takımlarla mücadele edecek?

İspanyol ekibi, kulübün tepeden tırnağa elden geçirildiği çalkantılı bir 12 ay geçirdi ve Joan Laporta, birkaç önemli oyuncunun ayrılmasıyla ikinci dönemi için kulüp başkanlığına seçildi.

Barcelona, yaz aylarında kaptan ve tüm zamanların rekortmeni Lionel Messi ile birlikte Antoine Griezmann, Junior Firpo ve Emerson Royal ile maaşlarından dolayı yollarını ayırdı.

GOAL, Barcelona'nın maaş faturasının 400 milyon euro olduğunu öğrendi, ancak kulübün hala yapacak şeyleri var.

Barca, Haaland'ı transfer etmek için birkaç yüksek profilli yıldızını daha takımdan göndermek zorunda. Ousmane Dembele’nin, takımdan ayrılacaklar arasında ilk sırada olması bekleniyor.

2021-22 sezonunda BVB formasıyla çıktığı 20 maçta 23 gole atan Norveçli yıldız için Barcelona’nın yapacağı fedakarlıklar takıma büyük bir fayda sağlayacak.

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City ve Manchester United gibi takımlar da Haaland ile ilgileniyor.

Ancak Barca, rakiplerini geride bırakmak ve yakın tarihin en büyük transfer hamlelerinden birini gerçekleştirmek için adımlarını şimdiden atmaya başladı.

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