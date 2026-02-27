Eski futbolcu otelde 107 paket kokainle yakalandı

İngiltere’nin Devon bölgesinde, eski Bulgar futbolcu Dimitar Stiliyanov, bir sahil kasabasındaki otelde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

27 yaşındaki Stiliyanov’un, Seaton’daki bir Premier Inn otelinde şüpheli hareketleri nedeniyle çalışanlar tarafından polise ihbar edildiği belirtildi. Mahkemede aktarılan bilgilere göre otel personeli, koridorda uyuşturucu satışı yapıldığından şüphelendi ve odadan yoğun şekilde esrar kokusu geldiğini bildirdi.

Polisin odaya yaptığı baskında, satışa hazır 107 paket kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin sokak değerinin yaklaşık 4 bin 280 sterlin olduğu açıklandı. Ayrıca 1.900 sterlin nakit para, öğütücü (grinder), cep telefonları ve çeşitli uyuşturucu ekipmanları bulundu.

Başlangıçta kokainin kişisel kullanım için olduğunu öne süren Stiliyanov, daha sonra bir çeteye olan borcunu ödemek için uyuşturucu sattığını kabul etti.

Hapis cezası aldı

Exeter Crown Court’ta görülen davada, Stiliyanov; uyuşturucu maddeyi satış amacıyla bulundurma, esrar bulundurma ve iki ayrı Class C uyuşturucu bulundurma suçlarını kabul etti. Mahkeme, sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Savunma avukatı Rachel Smith, Stiliyanov’un sağlık sorunları nedeniyle umut vadeden futbol kariyerinin sekteye uğradığını ve Bulgaristan’daki tedavi masraflarını karşılamak için kumara yöneldiğini belirtti. İngiltere’ye para kazanma umuduyla geldiğini ifade eden avukat, “Yanlış insanlarla tanıştı ve uyuşturucu satmanın çözüm olacağını düşündü” dedi.

Polis tarafından yakalandığında dizüstü bilgisayarında kumar oynadığı ve önünde kullanıma hazır kokain çizgileri bulunduğu da mahkemede açıklandı.

Stiliyanov’un geçici turist vizesiyle İngiltere’de bulunduğu ve göçmenlik yetkilileriyle görüştüğü, şu aşamada sınır dışı edilmesine karar verilmediği ancak mahkûmiyet sonrası durumun değişebileceği kaydedildi.