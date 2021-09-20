Arsenal’in eski savunmacısı Mertesacker, Mikel Arteta’nın desteğe ihtiyacı olduğu görüşünde…

Premier Lig’de yeni sezonun ilk üç haftasını puansız kapatan Arsenal’de teknik direktör Mikel Arteta, eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu.

Genç teknik direktör, son iki haftada ise Norwich ve Burnley’i mağlup ederek takımına bir nefes aldırmayı başarsa da son yıllarda Arsenal’in Şampiyonlar Ligi potasından gittikçe uzaklaşması geleceğe dair soru işaretlerinin büyümesine neden oluyor. Arsenal, son olarak 2015-16 sezonunda Arsene Wenger ile ligi ilk dörtte bitirmişti.

Kuzey Londra ekibinin eski savunmacısı ve şimdilerde ise Akademi Sorumlusu olan Per Mertesacker, kısa vadede Arsenal’in eski günlerine dönmesinin zor olduğunu kabul ederken Arteta’ya güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Neler söylendi?

The Beautiful Game Podcast’e konuk olan Mertesacker, Arsenal’in içinde bulunduğu durumu şöyle değerlendirdi: “Bu durumu çok büyük bir ‘geçiş’ olarak değerlendirebilirim. Bence Arsene Wenger ayrıldığında zaten onun boşluğunun üç-dört yıl içerisinde dolmayacağı âşikardı.”

“Her zaman bir kısa yol ararsınız, hemen Şampiyonlar Ligi’ne gitmek ve başarılı olmak istersiniz. Akademide çalışan ben de, uzun vadeli bir gelişim planının tercih edildiğini fark ediyorum. A takımda da benzer izler görebiliyoruz ve umarım Mikel’e hak ettiği zaman tanınır.”

“Sürdürülebilir başarıya sahip olmak için güvene ihtiyacınız vardır. Eğer Mikel Arteta, ki ben onun doğru isim olduğunu düşünüyorum, bu güveni hissedebilirse ve geliştirebileceği bir kadroya sahip olursa iki-üç yıl içerisinde takımı Şampiyonlar Ligi seviyesine getirebilir.”

“Mikel ile çalışan ve onu çok yakından tanıyan biri olarak; başarılı olmayı ne kadar istediğini ve iş etiğini biliyorum. Takımın da daha ileriye gidebilmek için ne kadar sıkı çalıştığının farkındayım. Bence şu anda hepimizin yapması gereken şey, hayal kırıklıklarımızı geride bırakmak. İlerleyen yıllardaki başarılarımız için bu atmosfer oldukça önemli olacak.”

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