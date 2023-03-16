İngiltere'den Şenol Güneş'e, Dele Alli ile ilgili üstü kapalı bir mesaj gönderildi.

Beşiktaş'ın 2022 yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli, şu ana kadar bekleneni veremedi.

Ancak yıldız orta sahadan ümidini kesmeyenler de var. İngiliz orta sahanın eski antrenörü Karl Robinson, Dele Alli'nin futbolu çok sevdiğini ve daha fazla süre alması gerektiğini vurguladı.

Ne söylendi?

İngiltere'de yayın yapan radyolardan Talksport'a konuşan Robinson, eski oyuncusuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Dele, futbolu çok seviyor. Birçok insan onun futbolcu olduğunu ve kazandıklarını unutuyor. Dele her şeyden önce futbol oynamak istiyor. Oynamadığı zamanlarda ise işler zorlaşıyor."

Dele Alli, medya baskısı altında mı kalıyor?

İngiliz oyuncunun baskı altında olup olmadığıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Robinson, sözlerine şöyle devam etti:

"Medyanın baskısından sorun yaşayan tek futbolcu Dele değil. Bence Phil Foden da bundan muzdarip. Bu oyuncular, hayatlarını nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamaya hakkı olan genç insanlar.

"Futbol oynamak isterse Dele'den daha iyisi yok. Siz sadece bu fırsatı yakalamasını ve bu durumdan çıkması için ona yardımcı olmalısınız."

Dele Alli'nin 2022-23 sezonu performansı

İngiliz yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 15 karşılaşmaya çıktı. Dele Alli, söz konusu 15 maçta üç gol atarken henüz hiç asist yapamadı.