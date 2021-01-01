Inter, maddi kriz nedeniyle elden oyuncu çıkarmak zorunda kalabilir. İlk sırada Romelu Lukaku var.

Inter Milan muhtemelen Serie A'yı kazanacak ancak sahadaki başarılara rağmen ekonomik kriz transferde ellerini zayıflatacak.

Corriere dello Sport'a göre kulüp, hesaplarını dengelemek için 30 Haziran'dan önce satış yapmak zorunda. Listenin ilk sırasında ise Romelu Lukaku olacak.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geiren Belçikalı forvet Inter'de kalmak istiyor, Inter de onu bırakmaya razı değil ancak ona biçilen 120 milyon euro'yu ödeyecek bir takım çıkarsa kulüp 'hayır' demeyecek,

Avrupa'nın çoğu kulübü Mbappe ve Haaland için sıraya girdi ama Lukaku için de Manchester City ve Barcelona'nın devreye gireceği tahmin ediliyor.