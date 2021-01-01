Marcus Rashford'dan rekor: 56 yıl sonra bir ilk

Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rashford, Granada karşısında attığı golle Bobby Charlton'ın 56 yıllık rekoruna ulaştı.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi maçında Granada'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. İngiliz ekibinin gollerinden birine imza atan Marcus Rashford da bu maçla birlikte adını tarihe yazdırdı.

23 yaşınki yıldız, bu maçta attığı golle, Bobby Charlton'dan sonra bir sezon da (elemeler hariç) Avrupa kupalarında 8 gole ulaşan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Efsane isim Bobby Charlton bu 1964-65 sezonunda,Avrupa kupalarında 8 gol kaydetmişti.

Rashford'ın 2020/21 sezonundaki genel rekoru

Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford, Granada karşısında attığı golle birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 20 gole ulaşan 4. Premier Lig oyuncusu oldu.

Rashford'ın önünde 23 golle takım arkadaşı Bruno Fernandes, 27 golle Mohamed Salah ve 29 golle Harry Kane yer alıyor.

Genç oyuncu ayrıca 20 golün yanı sıra 12 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Marcus Rashford'ın kariyerinden satırbaşları

2005 yılında Manchester United alt yapısında katılan Marcus Rashford, 23 yaşında olmasına rağmen uzun süredir Manchester United'ın ilk takımında görev yapıyor.

Kırmızı Şeytanlar ile 261 maça çıkan yıldız oyuncu 87 gol atarken 52 de asist yapma başarısı gösterdi.

Rashford ayrıca 40 kez giydiği İngiltere Milli Takım formasıyla da 11 gole imza attı.