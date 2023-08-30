Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Ballon d'Or rakibi Kylian Mbappe'ye karşı olası bir boks mücadelesi sorulduğunda komik bir yanıt verdi.

Haaland, Mbappe ile yaşadığı kavgayı sorguladı

Manchester City'nin yıldızı çekinerek konuştu

Kavga etmekten hoşlanmadığını söyledi

NE OLDU? Her iki isim de 2022-23 sezonundaki olağanüstü bireysel sezonların ardından Ballon d'Or için yarışacakları yönünde tüyo aldılar ve kendi nesillerinin önde gelen yetenekleri olarak ilan edildiler. Peki bir boks ringinde birbirleriyle karşı karşıya gelseler bu, nasıl bir sonuç verirdi?

Norveçli oyuncuya bu soru YouTube'da, Logan Paul'un 'Impaulsive' podcast'inde soruldu ve City yıldızı yumruklarını kullanmak yerine konuşmayı tercih ettiği konusunda ısrar ederek bu soruya güldü.

Paul'un yardımcı sunucusu Mike Majlak, Haaland'a şunu sordu: "Kendini ringe çıkıp [Kylian] Mbappe ya da özel başka biriyle karşı karşıya gelirken hayal ediyor musun?"

Haaland riske girmemeye çalıştı ve gülerek cevap verdi: "Hayır... Dürüst olmak gerekirse kavga etmekten pek hoşlanmıyorum. Sadece konuşmayı tercih ederim bu yüzden gerçekten hayır."

BÜYÜK RESİM: Kısa süre önce 2022-23 sezonu için Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Yılın Oyuncusu ödülüne layık görülen Haaland, sahada rakipleriyle nadiren kavgaya karıştı. Kariyerinde de henüz kırmızı kart görmedi.

SIRADA NE VAR? Haaland artık en iyi yaptığı işe, yani gol atmaya geri dönmeye çalışacak. Manchester City, cumartesi günü Premier Lig'de Fulham'ı konuk edecek.