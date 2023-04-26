Manchester City’nin Norveçli yıldızı Arsenal filelerini de sarstı ve ilk sezonun tekrarlanması güç bir başarıya imza attı.

Premier Lig’de şampiyonluk yarışını büyük oranda şekillendirecek maçta Manchester City sahasında konuk ettiği Arsenal’i 4-1’lik skorla geçerken, Erling Haaland attığı golle karşılaşmaya damga vuran isimler arasında yer aldı. Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın Premier Lig’de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu tek başına eline geçiren Norveçli golcü, böylece gol sayısını 33’e yükseltti.

Bu sezon City formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan ve 49 gole imza atan Haaland’ın ligin bitimine yedi maç kala bu sayıyı yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa'daki en etkili hücumcu

Bu sezon 57 gole katkı sağlayan yıldız oyuncu Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla gole katkıda bulunan isim oldu. Bu istatistikte en yakın rakibine 15 gollük fark atan Haaland, oynadığı ortalama her 58 dakikaya bir gol veya asist sığdırdı.

Manchester City’nin FA Cup finalinde Manchester United ile ve Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynayacağı düşünüldüğünde önünde hala zorlu bir maraton olan golcü oyuncu, takımının bu kupalarda mutlu sona ulaşması halinde rüya gibi bir sezonu geride bırakmış olacak.

Daha önce Salzburg ile lig şampiyonluğu yaşayan Haaland, Dortmund ile Bundesliga’yı kazanamasa da Almanya Kupası’nda mutlu sona ulaşmıştı.