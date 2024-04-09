Manchester City’nin 23 yaşındaki yıldızı büyük bir hayal kırıklığının eşiğinde bulunuyor.

PSG ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek olan Kylian Mbappe’nin bu yaz PSG’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yıldız oyuncunun yeni takımının Real Madrid olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mbappe’nin futbol dünyasındaki en büyük rakibi olan Erling Haaland’ın da Mbappe’nin transfer sürecini yakından takip ettiği öne sürülürken, Norveçli golcünün Real Madrid hayallerinin rafa kalktığının farkında olduğu iddia edildi.

İspanyol basınından Relevo’da yer alan habere göre Real Madrid ve Avrupa’nın diğer büyük kulüpleri Haaland’ın Manchester City’deki durumunu yakından takip etse de yıldız oyuncu Mbappe’nin Real Madrid’in yeni 9 numarası olması halinde bu takımda bir geleceğinin olmayacağının farkında.

Gözler Barcelona'da

City ile 30 Haziran 2027’ye dek sözleşmesi bulunan Haaland’ın kontratındaki özel bir maddeden ötürü önümüzdeki yıllarda Real Madrid forması beklense de Mbappe’nin imzası bu planlamayı boşa çıkartacak gibi görünüyor.

Öte yandan PSG’den ayrılması beklenen Mbappe ise şu ana dek Real Madrid, Liverpool ve Manchester United’dan resmi teklifler aldı. Büyük bir sürpriz olmaması halinde önümüzdeki sezon Real Madrid forması giymesi beklenen yıldız oyuncunun Haaland ile önümüzdeki yıllarda El Clasico’nun Messi ve Ronaldo’lu yıllarına benzer bir rekabet içerisinde yer alıp almayacağını ise Barcelona’nın Haaland’ı kadroya katacak ekonomik güce ulaşıp ulaşmaması belirleyecek.