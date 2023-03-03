Yaz transfer döneminde Premier Lig takımlarından Manchester City'ye transfer olan ve henüz sezon tamamlanmadan çok sayıda gol rekorunu ele geçiren Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimento, oyuncusunun gelecek yıllarda Real Madrid forması giyebileceğinin sinyallerini verdi. Pimenta'nın açıklamaları, City taraftarlarını bir hayli endişlendirdi.

"Erling babası daha önce Manchester City'de oynadığı için orayı seçti. City forması giyen bir çocukken çektirdiği fotoğrafı gördünüz.

Bu yüzden babasının yaşadıklarını yaşamak istemesi çok doğal. Elbette bunun da ötesinde Pep Guardiola için de oynamak istiyordu ancak biz her oyuncumuz için bir kariyer planlaması yapıyoruz.

Premier Lig oyuncuların olmak istediği yer. Rekabetçi ve harika bir lig. Her oyuncu burada olmak ister ama bir de Real Madrid gerçeği var.

Real Madrid'i futbolcular için rüya takım yapan bir şeyler var. Bu büyü her zaman devam ediyor. La Liga belki bazıları için çok cezbedici olmayabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en iyisi onlar"