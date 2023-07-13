Manchester City'yi şampiyonluğa taşıyan Norveçli yıldız dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olurken, babasına da kazandırdı.

Manchester City’deki ilk sezonunda gösterişli bir performans sergileyen ve attığı 52 golle takımının sezonu üç kupayla tamamlamasında büyük rol oynayan Erling Haaland’ın kendisi gibi eski bir Manchester City oyuncusu olan babası Alfie Haaland, oğlu sayesinde büyük bir gelir elde etti. Norveç basınından Finansavisen’de yer alan habere göre baba Haaland adeta servetine servet kattı.

Habere göre banka hesaplarına göre 2021 yılını 20,1 milyon Norveç Kronu kazanarak tamamlayan Alfie Haaland, 2022’de ise tam 52,5 milyon kron kazandı. Tüm bu büyük artışın nedeni ise büyük bir olasılıkla oğlunun Manchester City’ye imza atması sayesinde elde ettiği 71 milyon kronluk dev gelir oldu.

Yatırım şirketi kurdu

Baba Haaland, 5 Mayıs’ta ise İsviçre’nin Andermatt adlı dağ köyüne yerleşti.

Nüfus kayıtlarına göre 8 Mayıs tarihinde İsviçre’ye göç ettiği görülen Alfie Haaland, kayıtlara göre 2021 yılında 36,1 milyon kronluk servete ve 5,9 milyon kronluk yıllık gelire sahipti. Manchester City ile imzaladığı kontratın ardından Forbes’e göre yılda 52 milyon dolar kazanan Erling Haaland, dünyanın en fazla kazanan sporcularından biri olurken, baba Haaland ise bu süreçte Village 3 adında yeni bir yatırım şirketi kurdu.