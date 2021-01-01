Erling Haaland için dört Premier Lig kulübü masada

Norveçli santrforun menajeri, dört Premier Lig kulübü ile görüşme gerçekleştirecek.

Son bir aydır yatıyoruz kalıyoruz, Erling Haaland ile ilgili yeni bir transfer söylentisi duyuyoruz. Gerçekten büyük ilgi.

Sebebi ne? Çünkü büyük potansiyel. Borussia Dortmund'da adeta leblebi gibi gol atıyor, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Yüksek bir futbolcu olmasına rağmen hızı da gayet iyi.

Tabii ki ona bu kadar ilgininin bir diğer sebebi de, sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunması.

Ne söylendi?

Son iddia İspanyol gazete Mundo Deportivo'dan. Gazetede yer alan haberde, Norveçli oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın dört Premier Lig kulübüyle de bir görüşme gerçekleştireceği yazıyor.

Dünyaca ünlü menajer, geçtiğimiz günlerde de Barcelona ve Real Madrid ile Erling Haaland konusunu masaya yatırmıştı.

Peki bu dört Premier Lig kulübü hangileri? Sürprize yer yok. Biri, daha önce oyuncunun babası ile görüşen Manchester City.

Diğerleri ise malumunuz; Manchester United, Chelsea ve Liverpool. Bakalım bu görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacak.

Erling Haaland'ın serbest kalma maddesi ne kadar?

Norveçli oyuncuya bu yüksek ilginin tek sebebi, onun yetenekleri değil. Avrupa'nın devleri, normalde çok yüksek bedel ödemek zorunda kalabilecekleri bu büyük potansiyeli daha makul bir fiyata satın alabilir.

Zira Erling Haaland'ın Borussia Dortmund ile imzaladığı ve 2024 yılına kadar sürecek olan sözleşmesinde, 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var.

Bu, dev kulüpler için oldukça büyük bir fırsat. En kârlı çıkacak isim ise tabii ki Mino Raiola.

Erling Haaland kaç gol attı?

Norveçli yıldız, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta sahaya çıktı. Haaland bu maçlarda 33 gol atarken, 8 de asist yaptı.

33 golün 21'i Bundesliga için. 10 tane de Şampiyonlar Ligi'nde salladı. Yerel kupalarda da iki kez fileleri havalandırdı.

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