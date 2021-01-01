"Erling Haaland ile ilgilenmiyoruz çünkü en iyisi bizde"

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Erling Haaland'a ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.

Bundesliga ekibi Bayern Münih, bu yaz Borussia Dortmund'ın yıldızı Erling Haaland'ı renklerine bağlamaya çalışmayacak.

Kulüp başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Bundesliga şampiyonunun Robert Lewandowski'ye sahipken başka bir forvet getirmemesi konusunda ısrar ediyor.

Haaland, son iki sezonda dünya futbolunun en korkunç santrforlarından biri oldu ve ocak 2020'de Dortmund'a transfer olduğundan beri yükselişini sürdürüyor.

Ancak Rummenigge, Bayern Münih'in Norveçli oyuncu ile ilgilendiğine yönelik çıkan dedikoduların nereden geldiğini bilmediğini ve yazın, Erling Haaland için herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını söyledi.

Ne söylendi?

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Bild'e yaptığı açıklamada Erling Haaland dedikodularına şu sözlerle yanıt verdi:

"Söylentilerin nereden geldiğini bilmiyorum. Tek bir şey söyleyebilirim: bu pozisyonda dünyanın en iyi futbolcusu bizde.

"Robert Lewandowski'nin 2023'e kadar bir sözleşmesi var."

Erling Haaland ile hangi kulüp sözleşme imzalayabilir?

Manchester City dahil, Avrupa'da neredeyse tüm büyük kulüpler Erling Haaland'a ilgi duyuyor. City yönetiminin, geçtiğimiz haftalarda Norveçli golcünün babası ile bir görüşme gerçkleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını göz önünde bulundurursak, Manchester City'nin bu transfer için bir hayli gönüllü olabileceği söylenebilir.

Bunun dışında Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea de Erling Haaland ile ilgileniyor. Tıpkı Real Madrid ve Barcelona gibi.

Haaland ve Lewandowski kaç gol attı?

Mıuhtemelen şu anda dünyanın en iyi iki santrforu Bundesliga'da. Dortmund'da Erling Haaland, Bayern Münih'te ise Robert Lewandowski, gol yükünü çeken isimler.

Bundesliga'da bu sezon Haaland, 21 maçta 21 gol kaydedip 5 asist yaptı.

Robert Lewandowski ise 25 karşılaşmada 35 gol kaydedip 6 kez de gol pası verdi.